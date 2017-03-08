Соцдемы в честь 8 марта отвезут в детские сады крендели

Сегодня в Международный женский день социал-демократы посетят детские сады по всей Эстонии, чтобы подарить воспитателям крендели. Это многолетняя традиция соцдемов.

”Это наш красивый обычай: так мы благодарим тех, кто помогает родителям научить детей понимать мир и делать в этом мире первые шаги”, — сказала вице-председатель СДП Хельмен Кютт. ”Посещая по всей стране детские сады, мы также получаем важную обратную связь о деятельности городов, волостей и власти. Отталкиваясь от этой информации, мы можем более точно скорректировать свою политику”.

Генсек соцдемов Кристен Канарик напомнил, что большинство воспитателей и педагогов детских садов — женщины, и сегодня замечательная возможность сделать их рабочий день слаще.

”Но если говорить о серьезном… То мне приятно, что нынешнее правительство желает мотивировать местные власти с осени поднять педагогам детских садов зарплаты. Это очень важный шаг, чтобы поддержать людей, которые полностью посвящают себя работе”, — сказал Кристен Канарик.