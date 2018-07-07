07.07.2018, 18:35

Соцдемы: услуги домов попечения должны стать доступными пенсионерам

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rus.delfi.ee
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Соцдемы: услуги домов попечения должны стать доступными пенсионерам
Foto on illustratiivneFoto: Raivo Tasso

Собравшийся сегодня Совет уполномоченных социал-демократов одобрил идею об изменении системы услуг по уходу за близкими, чтобы в будущем пенсии хватало на место в доме попечения, сказано в пресс-релизе.

В Эстонии средняя пенсия по старости на данный момент составляет примерно 440 евро в месяц, а место в доме попечения стоит в среднем 800 евро в месяц. Цель социал-демократов — создать вместе с государством и местными самоуправлениями такую систему финансирования, которая бы покрыла пенсионерам, нуждающимся в уходе, недостающую им сумму и обеспечила доступность услуг домов попечения по всей стране.

”В Эстонии примерно 8 000 мест в домах попечения. В общем этого количества достаточно, но их месторасположение не всегда удачно — есть регионы, где доступны эти услуги, но нет спроса, и наоборот”, — сказала вице-председатель Социал-демократической партии Хельмен Кютт. ”Кроме того, если бы существовали другие качественные социальные услуги, которые были бы по карману, то некоторые люди, проживающие в домах попечения, могли бы жить у себя дома или вместе с родственниками”, — добавила Кютт.

Чтобы устранить узкие места в системе, необходимо поддерживать и мотивировать местные самоуправления развивать социальные услуги (например, услуги по уходу на дому, услуги социального транспорта и так далее) — для пожилых, их близких и органов самоуправления дом попечения не должен быть единственным удобным решением, которое сейчас к тому же является и самым дорогим. Также необходимо помочь поставщикам услуг в создании мест домов попечения в тех регионах, где их не хватает. Стоит отметить, что государству нужно создать такую систему, при которой цена на услуги домов попечения не превышала бы 20% от пенсии.

Сегодня уходом за пожилыми близкими занимаются 30 000 женщин и свыше 17 000 мужчин. Системный подход к усовершенствованию порядка предоставления услуг по уходу позволил бы людям, ухаживающим за своими родственниками, вернуться на работу с полной или хотя бы частичной нагрузкой.

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