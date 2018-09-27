Соцдемы Таави Аасу: несет ли вице-мэр Мёлдер ответственность за скандал со службой защиты детей?

”Дети — это самое большое богатство нашего города. Если кто-то из детей оказывается в трудном семейном положении, как это случилось с Мартином, то задача города и его чиновников сделать все от себя зависящее, чтобы найти лучшее и наиболее безболезненное решение”, — прокомментировала Сильд. По ее словам, такого ребенка нужно в прямом смысле носить на руках. ”В данном случае город не проявил в отношении Мартина ни чуткости, ни компетентности, а наоборот, оставил мальчика без внимания”, — сказала Сильд.
По словам депутата, теперь возникли сомнения, способен ли вообще Тынис Мёлдер, у которого нет в прошлом опыта работы в данной сфере, нести ответственность, и достоин ли он своей должности.
”Будем ждать от мэра ответы на свои вопросы”, — добавила Сильд.