27.09.2018, 14:24

Соцдемы Таави Аасу: несет ли вице-мэр Мёлдер ответственность за скандал со службой защиты детей?

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rus.delfi.ee
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Фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

Депутат Таллиннского горсобрания от социал-демократов Марис Сильд направили Таави Аасу запрос, в котором спрашивает у мэра столицы, несет ли его коллега Тынис Мёлдер хоть какую-то ответственность на своем посту и соответствует ли он своей должности.

В газете Eesti Ekspress вышла статья, в которой рассказывается о 4-летнем Мартине, которого в течение 13 месяцев чиновники таллиннской службы защиты детей не отдавали своей тете и вместо этого таскали ее по приютам. Ее перевод был опубликован и на портале Delfi.

По мнению социал-демократа Марис Сильд, эта история крайне прискорбна и бросает тень на всю мэрию, особенно на работу вице-мэра социального обеспечения Тыниса Мёльдера, который должен быть ответственен за произошедшее.

”У меня, как у жителя Таллинна, в голове не укладывается, как такое вообще возможно. Как можно так обходиться с ребенком? Как можно было до сих пор не замечать нарушения чиновников? Как в городе может царить такая некомпетентность?” — спрашивает Сильд.

”Дети — это самое большое богатство нашего города. Если кто-то из детей оказывается в трудном семейном положении, как это случилось с Мартином, то задача города и его чиновников сделать все от себя зависящее, чтобы найти лучшее и наиболее безболезненное решение”, — прокомментировала Сильд. По ее словам, такого ребенка нужно в прямом смысле носить на руках. ”В данном случае город не проявил в отношении Мартина ни чуткости, ни компетентности, а наоборот, оставил мальчика без внимания”, — сказала Сильд.

По словам депутата, теперь возникли сомнения, способен ли вообще Тынис Мёлдер, у которого нет в прошлом опыта работы в данной сфере, нести ответственность, и достоин ли он своей должности.

”Будем ждать от мэра ответы на свои вопросы”, — добавила Сильд.

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