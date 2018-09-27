Соцдемы Таави Аасу: несет ли вице-мэр Мёлдер ответственность за скандал со службой защиты детей?

В газете Eesti Ekspress вышла статья, в которой рассказывается о 4-летнем Мартине, которого в течение 13 месяцев чиновники таллиннской службы защиты детей не отдавали своей тете и вместо этого таскали ее по приютам. Ее перевод был опубликован и на портале Delfi.

По мнению социал-демократа Марис Сильд, эта история крайне прискорбна и бросает тень на всю мэрию, особенно на работу вице-мэра социального обеспечения Тыниса Мёльдера, который должен быть ответственен за произошедшее.

”У меня, как у жителя Таллинна, в голове не укладывается, как такое вообще возможно. Как можно так обходиться с ребенком? Как можно было до сих пор не замечать нарушения чиновников? Как в городе может царить такая некомпетентность?” — спрашивает Сильд.