Соцдемы: столичные власти отберут у детей с глубоким недугом зеленую зону

Центр ”Кяо” оказывает услуги по уходу почти сотне горожанам с тяжелым и глубоким недугом, тем самым позволяя их родственникам ходить на работу и уделять время своей личной жизни.

Один из корпусов центра ”Кяо” находится в Ласнамяэ, на Паэ 37/Выйдуйооксу 18 в отремонтированном детском саду. На последнем собрании комиссии по социальным делам и здравоохранению Таллиннского горсобрания выяснилось, что на относящейся к центру зеленой территории планируется построить жилой дом для людей с тяжелым недугом, которых сюда поселят после закрытия их нынешнего дома призрения.

”Я считаю неправильным сконцентрировать на одной территории еще больше людей с особыми потребностями, которые очень чувствительны к окружающей обстановке, и оставить их еще и без зеленой зоны”, — пояснила депутат горсобрания от социал-демократов Кюлли Урб.

”Это решение мне абсолютно непонятно. Задача городских властей привести в порядок территорию на Паэ 37/Выйдуйооксе 18, а также сделать ее пригодной для прогулок и занятий спортом”, — добавила Урб.