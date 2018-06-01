01.06.2018, 07:39

Соцдемы проведут благотворительную акцию ”День красного носа” в поддержку нуждающихся детей

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rus.delfi.ee
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Schilling47
Schilling47Foto: Ilmar Saabas

Сегодня, в День защиты день, социал-демократы по все стране проведут акцию ”День красного носа”, чтобы помочь детям из небогатых семей бесплатно отправиться в летние лагеря.

Уже второй год подряд социал-демократы призывают жителей страны приобрести себе 1 июня клоунский нос — партия вместе с Союзом защиты детей собирает деньги для нуждающихся детей. ”Красный нос клоуна — это забавно, но повод нашего мероприятия серьезный — даже один лагерь для многих семей не по карману”, — сказала один из вдохновителей мероприятия министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

Сиккут напомнила, что 4 года назад около 10% детей Эстонии проживало в абсолютной бедности, однако, благодаря политике социал-демократов ситуация кардинально изменилась. Детские пособия существенно выросли, поднялся прожиточный минимум, появились бесплатные обеды в гимназиях, создан алиментный фонд — эти и многие другие шаги сократили детскую бедность в Эстонии до уровня северных стран. ”Мы ежедневно работаем ради того, чтобы ни один ребенок в Эстонии не жил в бедности. Наша работа приносит плоды. Но до тех пор, пока среди нас есть хотя бы один нуждающийся ребенок, мы будем надевать красные носы и собирать пожертвования, чтобы изменить жизни тех детей, которые более всего в этом нуждаются”, — сказала Рийна Сиккут.

Все собранные сегодня средства будут переданы Союзу защиты детей Эстонии.

Как помочь?

  • приобрети красный нос и надень его
  • сфотографируйся и поделись фотографией в фейсбуке или инстаграме с хэштегом #punaseninapäev
  • зови друзей последовать примеру

Где достать нос?

  • наши палатки найдете по всей Эстонии: www.sotsid.ee/punanenina
  • один нос стоит 2 евро, но пожертвовать можно больше
  • все собранные средства пойдут Союзу защиты детей, чтобы помочь нуждающимся детям.
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