Соцдемы проведут акцию против неравных зарплат — будут дарить людям на улице красные розы

”31 октября по всей Европе внимание обращено на гендерную разницу в зарплатах. Эстония не исключение. Социал-демократы выйдут на улицу, чтобы в конце рабочего дня подарить людям красные розы и напомнить тем самым о проблеме неравенства в зарплатах. Наши розы символизируют то, что за равный труд нужно платить равную зарплату”, — сказала депутат Рийгикогу Марианне Микко.

Средняя разница в зарплатах по ЕС составляет 16%. По словам Микко, 31 октября — дата символичная. Сегодня женщины уже ”получили” свою зарплату за год и могли бы до конца года отдыхать. Микко отметила, что в Эстонии царит одна из самых серьезных гендерных разниц в зарплатах в ЕС, которая, по данным Евростата, составляет 25,3%, а по данным Департамента статистики Эстонии — 20,9%.

Акция роз стартует возле центра Кристийне в 17:00.