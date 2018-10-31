31.10.2018, 10:44

Соцдемы проведут акцию против неравных зарплат — будут дарить людям на улице красные розы

 (31)
rus.delfi.ee
EST 3
22. mess LAPS ja PERE
22. mess LAPS ja PEREFoto: Heiki Rebane

В сруду, в День равной зарплаты, по инициативе социал-демократов возле центра Кристийне состоится акция, цель которой привлечь внимание общественности к тому, что женщины и мужчины должны получать равную зарплату за равный труд, сообщает партия.

”31 октября по всей Европе внимание обращено на гендерную разницу в зарплатах. Эстония не исключение. Социал-демократы выйдут на улицу, чтобы в конце рабочего дня подарить людям красные розы и напомнить тем самым о проблеме неравенства в зарплатах. Наши розы символизируют то, что за равный труд нужно платить равную зарплату”, — сказала депутат Рийгикогу Марианне Микко.

Средняя разница в зарплатах по ЕС составляет 16%. По словам Микко, 31 октября — дата символичная. Сегодня женщины уже ”получили” свою зарплату за год и могли бы до конца года отдыхать. Микко отметила, что в Эстонии царит одна из самых серьезных гендерных разниц в зарплатах в ЕС, которая, по данным Евростата, составляет 25,3%, а по данным Департамента статистики Эстонии — 20,9%.

Акция роз стартует возле центра Кристийне в 17:00.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Напитки в общественном транспорте: может ли водитель не пустить в автобус пассажира со стаканчиком кофе?

31.10.2018
Темп жизни в столице далеко не размеренный, поэтому купить по пути на работу или встречу кофе с собой — обычное дело. При этом значительная часть жителей Таллинна пользуется общественным транспортом. Читательницу Delfi с кофе в руках водитель не пустил в автобус — имеет ли он на это право?
Подробнее

Борис Грачевский в Таллинне: новый “Ералаш” стал пожестче

31.10.2018
31 октября в Центре русской культуры состоится интерактивное шоу “Ералаш”. Бублик встретил художественного руководителя “Ералаша” Бориса Грачевского в аэропорту, чтобы узнать его мнение о Таллинне и расспросить о новых выпусках киножурнала. Смотрите видео!
Подробнее


Решено: последний поезд отправится из Таллинна в Пярну 8 декабря

31.10.2018
8 декабря вступит в силу решение правительства, согласно которому, железнодорожное сообщение между Таллинном и Пярну будет упразднено в связи с «плохим техническим состоянием инфраструктуры и нецелесообразностью инвестиций».
Подробнее


Март Луйк: борьба градоначальников Таллинна с коррупцией — полная показуха

31.10.2018
Депутат Таллиннского горсобрания фракции Isamaa Март Луйк считает, что новость о том, что покинувший должность в TLT из-за коррупционного скандала Энно Тамм работает теперь директором по развитию AS Tallinna Tööstusparkid, наглядно показывает, что власти Таллинна только делают вид, что ведут борьбу с коррупцией.
Подробнее

-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
76,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €
118,30 €
-30% Meeste käekell Police ESQUIRE PL.14765JS/04M
129,- €
90,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106802002
128,70 €
77,22 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Cameleon
290,- €
269,70 €

ФОТО: На известном сайте выставили на продажу уникальный Jaguar Яака Йоалы, но вскоре поспешно удалили объявление

31.10.2018
На сайте Auto24 было опубликовано объявление о продаже продаже принадлежавшего известному эстонскому певцу Яаку Йоале автомобиля Jaguar XJ V12. Транспортное средство оценивалось в 17 500 евро, пишет Kroonika.
Подробнее

Полиция ищет свидетелей ДТП в Кохтла-Ярве, в котором под колесами грузовика погибла девушка

31.10.2018
В понедельник, 29 октября, около 11 часов в Кохтла-Ярве в части города Ахтме на перекрестке ул. Сыпрузе и Тервизе произошло трагическое ДТП, в котором погибла 20-лентяя женщина. Для выяснения всех обстоятельств происшествия полиция просит помощи свидетелей.
Подробнее

ФОТО | Technopolis Ülemiste создаст в центре Таллинна коворкинг-пространство площадью 1800 м2

31.10.2018
Компания Technopolis Ülemiste, занимающаяся развитием Ülemiste City, расширяет свою деятельность за пределы квартала: предприятие заключило договор с фирмой Maakri Kvartal OÜ, согласно которому по адресу Маакри 19/2 построят современную контору для коворкинга. Пространство под названием UMA Maakri, которое будет включать в себя 20 приватных офисных помещений, 80 рабочих мест в офисе открытого типа, 4 комнаты для проведения семинаров и зоны отдыха, откроется летом 2019.
Подробнее

Соцдемы проведут акцию против неравных зарплат — будут дарить людям на улице красные розы

31.10.2018
В сруду, в День равной зарплаты, по инициативе социал-демократов возле центра Кристийне состоится акция, цель которой привлечь внимание общественности к тому, что женщины и мужчины должны получать равную зарплату за равный труд, сообщает партия.
Подробнее


Сладость или гадость! Как правильно отметить Хэллоуин в этом году

31.10.2018
Хэллоуин — праздник, который таит много загадок и опасностей, и в это время каждый может столкнуться с неприятностями. Узнайте, как правильно отметить Хэллоуин в 2018 году, чтобы провести время позитивно и не навлечь на себя беды и несчастья.
Подробнее