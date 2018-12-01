Соцдемы представили пакет предложений, призванный повысить рождаемость, улучшить здоровье детей и доступность образования

Помимо повышения универсального детского пособия до 100 евро в месяц мы как государство должны в ближайшие годы инвестировать еще больше средств в здоровье детей и образование.

По словам Моники Хауканымм, социал-демократы уже многие годы действуют во имя того, чтобы рождение ребенка не приводило к ухудшению материального положения семьи. Особенно этот риск касается семей, в которых воспитывается ребенок с особыми потребностями. ”Для нас важны дальнейшее повышение детских пособий до 100 евро в месяц на ребенка, детское благополучие, поддержка семей и внимание к детям с особыми потребностями”, — сказала она.

По словам Рийны Сиккут, важно поддерживать благоприятную для здоровья среду, чтобы дети больше двигались, ели полезную пищу и были жизнерадостными.

”Значительная часть нынешней профилактической работы с молодежью не понадобилась бы, если бы роль детских садов возросла и способствовала тому, чтобы ребята воспринимали школу с радостью”, — отметила Сиккут.

”Если же ребенок нуждается в помощи врача-специалиста, то он должен получить ее в течение недели. Раннее выявление и устранение проблем со здоровьем у детей — это инвестиция на всю жизнь”, — подчеркнула она.

Недавно присоединившийся к партии Андрус Ваарик отметил важную роль культурных впечатлений в воспитании детей, развитии у них социальных навыков и формировании единых ценностей. ”У нас есть идея — предоставить каждому ребенку возможность каждый год посещать культурные мероприятия”, — сказал он.