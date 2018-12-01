01.12.2018, 09:31

Соцдемы представили пакет предложений, призванный повысить рождаемость, улучшить здоровье детей и доступность образования

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rus.delfi.ee
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ENTRUM noorteprogramm Põhja- Eesti avasessioon.Nokia Kontserdimaja
Foto: Vallo Kruuser

Социал-демократическая партия, традиционно выступающая за повышение детских пособий, продолжит поддержку детей и на предстоящих выборах. Социал-демократы предлагают комплексный пакет предложений в области детской и молодежной политики, призванный повысить рождаемость, улучшить здоровье детей и доступность образования.

Помимо повышения универсального детского пособия до 100 евро в месяц мы как государство должны в ближайшие годы инвестировать еще больше средств в здоровье детей и образование.

По словам Моники Хауканымм, социал-демократы уже многие годы действуют во имя того, чтобы рождение ребенка не приводило к ухудшению материального положения семьи. Особенно этот риск касается семей, в которых воспитывается ребенок с особыми потребностями. ”Для нас важны дальнейшее повышение детских пособий до 100 евро в месяц на ребенка, детское благополучие, поддержка семей и внимание к детям с особыми потребностями”, — сказала она.

По словам Рийны Сиккут, важно поддерживать благоприятную для здоровья среду, чтобы дети больше двигались, ели полезную пищу и были жизнерадостными.
”Значительная часть нынешней профилактической работы с молодежью не понадобилась бы, если бы роль детских садов возросла и способствовала тому, чтобы ребята воспринимали школу с радостью”, — отметила Сиккут.

”Если же ребенок нуждается в помощи врача-специалиста, то он должен получить ее в течение недели. Раннее выявление и устранение проблем со здоровьем у детей — это инвестиция на всю жизнь”, — подчеркнула она.

Недавно присоединившийся к партии Андрус Ваарик отметил важную роль культурных впечатлений в воспитании детей, развитии у них социальных навыков и формировании единых ценностей. ”У нас есть идея — предоставить каждому ребенку возможность каждый год посещать культурные мероприятия”, — сказал он.

Проект социал-демократов ”ранец культуры” заключается в выделении школам на каждого школьника 100 евро в год, чтобы у всех была возможность попасть в театр, на выставку и любое другое культурное событие.

”Мы считаем, что посещение ребенком детского садика не должно зависеть от того, могут ли родители заплатить за место и питание в садике. Поэтому одним из наших обещаний является освобождение родителей от платы, эти расходы будет покрывать государство” — отметила Хельо Пикхоф.


1. БЕСПЛАТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД
Детский сад — это первый шаг на образовательном пути ребенка. Так же, как школьное и университетское образование, бесплатным должен быть и детский сад. Освободим родителей от платы за место и питание в детском саду.

2. ОЧЕРЕДЬ К ВРАЧУ-СПЕЦИАЛИСТУ ДЛЯ ДЕТЕЙ — НЕ БОЛЕЕ НЕДЕЛИ
При сокращении очередей к врачам главным приоритетом являются дети, для которых ожидание приема врача-специалиста не должно превышать одну неделю. Помимо этого, введем пособия на покрытие расходов на стекла для очков и на услуги врачей-ортодонтов.

3. ФОНД ”МОЛОДЕЖНЫЙ КАПИТАЛ”
Чтобы молодым людям было легче обустроить самостоятельную жизнь, создадим фонд ”Молодежный капитал”. До достижения ребенком совершеннолетия государство вместе с родителями будут вместе откладывать в фонд деньги для их последующего использования, например, на образование или покупку жилья.

4. КАЖДОМУ РЕБЕНКУ — РАНЕЦ КУЛЬТУРЫ
Выделим школам на каждого ребенка 100 евро в год, чтобы у всех была возможность попасть в театр, на выставку и любое другое культурное событие.

5. ПРОДОЛЖИМ ПОВЫШЕНИЕ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ
Повысим детское пособие на первого и второго ребенка до 100 евро в месяц. Учащимся профессионально-технических училищ и студентам будем выплачивать детское пособие до достижения 21 года.

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