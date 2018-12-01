Соцдемы представили пакет предложений, призванный повысить рождаемость, улучшить здоровье детей и доступность образования

Проект социал-демократов ”ранец культуры” заключается в выделении школам на каждого школьника 100 евро в год, чтобы у всех была возможность попасть в театр, на выставку и любое другое культурное событие.
”Мы считаем, что посещение ребенком детского садика не должно зависеть от того, могут ли родители заплатить за место и питание в садике. Поэтому одним из наших обещаний является освобождение родителей от платы, эти расходы будет покрывать государство” — отметила Хельо Пикхоф.
1. БЕСПЛАТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД
Детский сад — это первый шаг на образовательном пути ребенка. Так же, как школьное и университетское образование, бесплатным должен быть и детский сад. Освободим родителей от платы за место и питание в детском саду.
2. ОЧЕРЕДЬ К ВРАЧУ-СПЕЦИАЛИСТУ ДЛЯ ДЕТЕЙ — НЕ БОЛЕЕ НЕДЕЛИ
При сокращении очередей к врачам главным приоритетом являются дети, для которых ожидание приема врача-специалиста не должно превышать одну неделю. Помимо этого, введем пособия на покрытие расходов на стекла для очков и на услуги врачей-ортодонтов.
3. ФОНД ”МОЛОДЕЖНЫЙ КАПИТАЛ”
Чтобы молодым людям было легче обустроить самостоятельную жизнь, создадим фонд ”Молодежный капитал”. До достижения ребенком совершеннолетия государство вместе с родителями будут вместе откладывать в фонд деньги для их последующего использования, например, на образование или покупку жилья.
4. КАЖДОМУ РЕБЕНКУ — РАНЕЦ КУЛЬТУРЫ
Выделим школам на каждого ребенка 100 евро в год, чтобы у всех была возможность попасть в театр, на выставку и любое другое культурное событие.
5. ПРОДОЛЖИМ ПОВЫШЕНИЕ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ
Повысим детское пособие на первого и второго ребенка до 100 евро в месяц. Учащимся профессионально-технических училищ и студентам будем выплачивать детское пособие до достижения 21 года.