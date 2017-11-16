Соцдемы предлагают центристам отозвать законопроект о премиях градоначальникам

Сегодня фракция социал-демократов в Таллиннском горсобрании выступит с предложением отозвать законопроект о премиях градоначальникам, так как он противоречит добрым традициям политики и задевает чувство справедливости у горожан, сообщает пресс-служба партии.

По словам председателя фракции социал-демократов Райнера Вакра, не принято платить премию тем чиновникам, которые ушли с одной должности, но продолжают свою работу на другой.

”По-человечески понять можно, что премируют вице-мэра Мартинсон, которая проработала на этой должности 10 лет и теперь выходит на пенсию. Однако не вижу никакой логики в том, что премию получат бывшие вице-мэры Кылварт и Аас, которые заняли более высокооплачиваемые должности в той же структуре, то есть попросту продвинулись по карьерной лестнице”, — сказал Вакра.

По словам Вакра, суммы, которые запланированы на премии бывшим членам горуправы, просто космические. ”Сависаару — 15865, Аасу и Кылварту — по 12661 и Мартинсон — 25323 евро. И это при условии, что они и без того получали зарплату президента или премьера. Ведь это задевает чувство справедливости у наших горожан”, — добавил Вакра.

От имени фракции Вакра сегодня сделает центристам предложение отозвать данный законопроект. ”Не принято одаривать тех чиновников, которые остаются работать в том же месте, но просто на более высокооплачиваемой должности. Такие подарки не подобает делать на деньги налогоплательщиков”, — считает Вакра.

Сегодня Таллиннское городское собрание намерено утвердить состав комиссий. В конце повестки заседания запланировано принять правовой акт, в рамках которого запланированы выплаты больших премий бывшим градоначальникам Эдгару Сависаару, Мерике Мартинсон, Михаилу Кылварту и Таави Аасу.