Соцдемы поддерживают идею установки в Таллинне памятника Довлатову

Таллиннские социал-демократы поддержали идею писателя Андрея Хвостова об установке в столице памятника Сергею Довлатову. Вчера председатель фракции соцдемов в Таллиннском горсобрании Анто Лийват вместе с депутатом Яаком Юске подали законопроект о создании комиссии, которая бы занялась этим вопросом, сообщает партия в пресс-релизе.

”В Таллинне уже несколько лет проходят дни Довлатова, которые очень полюбились публике. На улице Вабрику, где жил писатель, висит мемориальная табличка. Учитывая вклад писателя как в русскую, так и в эстонскую культуру, учитывая его объединяющий оба культурных пространства образ, мы считаем справедливым установить в Таллинне памятник писателю”, — сказал председатель фракции соцдемов в горсобрании Анто Лийват.

3 сентября, в день рождения писателя Сергея Довлатова, Андрей Хвостов вместе с другими эстонскими литераторами: Карлом-Мартином Синиярвом, Майму Берг и Кадри Кыусаар, — написал обращение в Таллиннское городское собрание, в котором предложил поставить в столице памятник Сергею Довлатову.

”Где должен стоять этот памятник? Каким он будет? Возможно, это необязательно должен быть классический монумент, который потребует больших финансов. Может, это будет скамейка Довлатова где-нибудь в парке. Или столик его имени в каком-нибудь трактире. Предлагаем создать при горсобрании комиссию, которая и займется разработкой и осуществлением этой идеи. Считаю, что к работе комиссии нужно привлечь писателей и экспертов по биографии и творчеству Сергея Довлатова”, — заключил Анто Лийват.

Довлатов жил в Таллинне в середине 70-х. Здесь он работал журналистом в газете ”Советская Эстония”. Эстонский период его жизни был запечатлен в сборнике новелл ”Компромисс”. Два года назад вышел фильм Станислава Говорухина о Довлатове ”Конец прекрасной эпохи”, который снимался в том числе в разных городах Эстонии.