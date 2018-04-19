Соцдемы окончательно потеряли русского избирателя? Поддержка всего 1%!

Для сравнения — Центристскую партию, согласно данным опроса, выбрали бы 80% неэстонцев. Даже за Партию реформ готовы проголосовать целых 8%, что удивительно. Но более всего изумляют 3% русскоязычных избирателей, выразивших симпатии EKRE! Так что "русскую карту" на грядущих выборах, по всей видимости, политическим силам все-таки придется вновь разыграть, несмотря на слова лидеров центристской и реформистской партии об отказе от подобного шага. Глава EKRE Март Хелме уже дал понять, что национал-консерваторы готовы заменить привычных игроков на этом "минном" поле. Так что соцдемам, позиционирующим себя как извечного противника EKRE, тоже следует приготовиться.

Из результатов опроса также видно, что социал-демократы растеряли и поддержку в Ида-Вирумаа, хотя в недавнем интервью DELFI Евгений Осиновский уверенно приписал именно своей партии заслуги по зачислению развития Северо-Востока Эстонии в приоритеты деятельности правительства.

Это не может не настораживать, поскольку таким образом избиратели из числа русскоязычных жителей страны, которые не поддерживают центристов, остаются перед очень скудным и непростым выбором.