19.04.2018, 15:45

Соцдемы окончательно потеряли русского избирателя? Поддержка всего 1%!

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rus.delfi.ee
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Sotsiaaldemokraatliku erakonna valimispidu 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimistel
Sotsiaaldemokraatliku erakonna valimispidu 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimistelFoto: Hendrik Osula

Согласно данным свежего социологического исследования, проведенного фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR, социал-демократическую партию Эстонии на данный момент поддерживает лишь 1% русскоязычных граждан республики. Это даже меньше, чем у партии EKRE, за которую свои голоса отдали бы 3% неэстонсикх избирателе

Такой результат тем более удивителен, что во главе СДПЭ находится Евгений Осиновский — человек с русскими корнями, а сама партия в свое время прилагала немало усилий по завоеванию популярности среди неокренного населения. И ей в какой-то момент даже удалось "отбить" часть избирателей у центристов. Однако сейчас поддержка соцдемов очень низка.

Для сравнения — Центристскую партию, согласно данным опроса, выбрали бы 80% неэстонцев. Даже за Партию реформ готовы проголосовать целых 8%, что удивительно. Но более всего изумляют 3% русскоязычных избирателей, выразивших симпатии EKRE! Так что "русскую карту" на грядущих выборах, по всей видимости, политическим силам все-таки придется вновь разыграть, несмотря на слова лидеров центристской и реформистской партии об отказе от подобного шага. Глава EKRE Март Хелме уже дал понять, что национал-консерваторы готовы заменить привычных игроков на этом "минном" поле. Так что соцдемам, позиционирующим себя как извечного противника EKRE, тоже следует приготовиться.

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Из результатов опроса также видно, что социал-демократы растеряли и поддержку в Ида-Вирумаа, хотя в недавнем интервью DELFI Евгений Осиновский уверенно приписал именно своей партии заслуги по зачислению развития Северо-Востока Эстонии в приоритеты деятельности правительства.

Это не может не настораживать, поскольку таким образом избиратели из числа русскоязычных жителей страны, которые не поддерживают центристов, остаются перед очень скудным и непростым выбором.

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