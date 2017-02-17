Соцдемы обсуждают варианты языкового обучения в детских садах

Таллиннское отделение Социал-демократической партии решило созвать группу экспертов, чтобы обсудить идею Керсти Кальюлайд — обучить детей второму языку еще в детском саду.

”Руководство таллиннского отделения соцдемов решило, что эта идея президента не должна повиснуть в воздухе. Мы решили пригласить за круглый стол экспертов, вместе с которыми попробуем развить эту тему”, — прокомментировал новость вице-председатель таллиннского отделения СДП Анто Лийват.

Лийват пояснил, что детям начиная с 4-го года жизни можно было бы преподавать в детских садах иностранный язык. ”Конечно же, нельзя слишком нагружать детей в детском саду. Разумеется, мы не говорим о классическом языковом обучении, а скорее об игровом. Самый лучший метод познания в детском саду — познание через игру”, — рассказал Анто Лийват.

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Эксперты соберутся в начале марта. Работу круглого стола будет координировать директор детского сада ”Асундусе” Аннела Оясте.

”Отдельно стоит обсудить и русскоязычные детские сады. Уже сейчас русским малышам преподают эстонский язык, существуют также группы языкового погружения. Стоит подумать, как сделать так, чтобы занятия стали более эффективными и в то же время проходили безболезненно как для детей, так и для их родителей”, — уточнила Аннела Оясте.

По словам Оясте, дети хорошо восприимчивы и играючи усваивают новую информацию. ”Изучение новых языков расширяет кругозор, развивает работоспособность мозга. Если говорить о далекой перспективе, то знание языков открывает больше карьерных возможностей”.

Цель круглого стола — обсудить конкретные шаги, как воплотить идею языкового обучения сперва в Таллинне. На дискуссию приглашаются и заинтересованные в теме журналисты.