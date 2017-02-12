12.02.2017, 14:15

Соцдемы обсуждают работу правительства, предстоящие местные выборы и порядок выборов президента

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rus.delfi.ee
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Ives kohtus sotsidega
Foto: Taavi Arus

Сегодня в Пярну собрался Совет уполномоченных Социал-демократической партии, чтобы обсудить первые месяцы работы новой коалиции, а также грядущие осенью муниципальные выборы. Политический обзор сделает лидер соцдемов Евгений Осиновский.

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор проведет дискуссию на тему изменения процедуры выборов президента. Одним из вопросов станет и отношение однопартийцев к прямым выборам главы государства.

Министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало расскажет о программе арендного жилья, а депутат Рийгикогу Ивари Падар сделает обзор на тему государственной и административной реформы.

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