Соцдемы обсуждают работу правительства, предстоящие местные выборы и порядок выборов президента

Сегодня в Пярну собрался Совет уполномоченных Социал-демократической партии, чтобы обсудить первые месяцы работы новой коалиции, а также грядущие осенью муниципальные выборы. Политический обзор сделает лидер соцдемов Евгений Осиновский.

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор проведет дискуссию на тему изменения процедуры выборов президента. Одним из вопросов станет и отношение однопартийцев к прямым выборам главы государства. Министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало расскажет о программе арендного жилья, а депутат Рийгикогу Ивари Падар сделает обзор на тему государственной и административной реформы. Читайте также: Share 0 LiveJournal