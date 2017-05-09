Соцдемы не поддерживают предложение EKRE лишить неграждан права голоса на местных выборах

Председатель парламентской фракции социал-демократов Кальви Кыва назвал предложение EKRE предоставить право голоса на местных выборах лишь гражданам Эстонии антиевропейским.

”Социал-демократы не поддержат антиевропейскую инициативу консерваторов. Это исключено. Их предложение лишит права голоса на местных выборах живущих в нашей стране европейских граждан, а также постоянных жителей Эстонии”, — сказал Кальви Кыва.

”Местные жители, вне зависимости от цвета паспорта, должны определять жизнь самоуправления. Если Эстония предоставила им долгосрочный или постоянный вид на жительство, то это значит, что Эстония им доверяет”, — считает Кальви Кыва.

”Постоянные жители Эстонии и живущие у нас граждане ЕС должны влиться в местное общество. Это наша цель. Их право выбирать городское собрание является частью интеграции. Это часть процесса по привлечению как можно большего количества людей к участию в развитии местной жизни”, — подчеркнул соцдем. ”Бояться этого в 2017 году, спустя четверть века после восстановления независимости, смешно”.

По оценке Кальви Кыва, Консервативная народная партия своей инициативой желает поднять в обществе дискуссию, цель которой расколоть общество.

”В последний раз мы похожую тактику наблюдали со стороны реформистов, которые в своем популистском порыве пожелали закрыть русские школы. Теперь к ним присоединились консерваторы”, — объяснил Кальви Кыва. ”Идя по такому пути, оппозиция никак не занимается реальными проблемами самоуправлений, а лишь сознательно прощупывает почву для опасного противопоставления народов”.