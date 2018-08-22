22.08.2018, 16:35

Соцдемы назначили Лийзу Овийр членом Комиссии по надзору за финансированием партий


rus.delfi.ee
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Liisa Oviir
Liisa OviirFoto: Tiit Blaat

Правление Социал-демократической партии назначило Лийзу Овийр представителем соцдемов в Комиссии по надзору за финансированием партий. Лийза Овийр заменит в комиссии Ардо Оясалу.

По словам генсекретаря соцдемов Кальви Кыва, партия осталась без своего представителя в комиссии после того, как Оясалу прошлой осенью покинул ряды соцдемов. ”Так как он уже на протяжении некоторого времени работает в интересах Свободной партии, правление социал-демократов решило назначать со своей стороны нового представителя”, — прокомментировал Кыва.

Новым членом комиссии правление назначало Лийзу Овийр, которая покинет парламент в связи с возвращением Урве Пало в Рийгикогу. Согласно закону, член комиссии по надзору за финансированием партий не может быть депутатом Рийгикогу или министром.

Парламентская фракция социал-демократов также выбрала сегодня нового зампредседателя фракции — им стал Кальви Кыва, который заменит на этой должности Лийзу Овийр.

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