Соцдемы: мы вернули торговые марки столичных газет Таллинну

”Мы рады, что центристы прислушались к социал-демократам и решили вернуть торговые марки столичных СМИ городу”, — сообщил председатель фракции социал-демократов в горсобрании Анто Лийват.

В конце февраля социал-демократы обратили внимание средств массовой информации на то, что торговые марки газет "Pealinn" и "Столица" зарегистрированы на Центристскую партию, а бренд информационного бюро мэрии "Raepress" принадлежит депутату Рийгикогу от центристов Игорю Кравченко. Теперь стало известно, что правление Центристской партии все-таки решило переоформить торговые марки городских СМИ на имя городской канцелярии Таллинна. ”Лед тронулся! Здравый смысл восторжествовал — наконец-то голос оппозиции был услышан. Теперь ситуация, когда город может потерять контроль над столичными СМИ, будет невозможна”.

По мнению Лийвата, если бы центристы не прислушались к соцдемам, ситуация была бы из ряда вон выходящей. ”Мало того, что на деньги налогоплательщиков в этих медиа рекламируется лишь определенный круг политиков, так еще и торговые марки городских СМИ принадлежат партии”, — добавил Лийват.

По словам Лийвата, в ситуации сейчас разбирается Комиссия по надзору за финансированием партий.