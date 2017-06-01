Соцдемы: министр финансов работает во имя коалиции

”Партия реформ должна бы помнить, что Свен Сестер занимался финансами и в предыдущем правительстве, что министр финансов представляет приоритеты в области экономической и финансовой политики именно коалиции”, — так прокомментировал глава парламентской фракции социал-демократов Кальви Кыва вотум недоверия реформистов Свену Сестеру, значится в пресс-релизе.

”Цель нынешнего правительства — сократить неравенство в обществе. Это значит, что, например, будет поднят необлагаемый налогом минимум до 500 евро, будут расти детские пособия, укрепятся местные самоуправления, улучшится положение фермеров и так далее. Все это является договоренностью трех коалиционных партнеров. Договоренностью о повышении уровня жизни и чувства уверенности. Этой цели не достичь догмами экономической политики реформистов, поэтому нынешний правящий союз ими и не воспользуется”, — сказал Кыва.

”Вчера стало известно, что в первом квартале рост экономики составил 4,4%. Эта новость говорит о том, что мы должны не сходить с пути ответственности, пути, который приведет к сокращению неравенства и увеличит доходы многих людей”, — сказал Кальви Кыва.