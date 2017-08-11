Соцдемы — Кальюлайду: вместо того, чтобы высмеивать гражданские инициативы, лучше бы пришел на помощь

”Последняя акция таллиннских социал-демократов, в рамках которой мы повесили новые сетки на баскетбольные кольца, видать, очень запала в душу старейшине Пыхья-Таллинна", — сказал председатель фракции социал-демократов в Таллиннском горсобрании Анто Лийват посредством пресс-релиза.

"Я не раз устраивал соревнования по стритболу. Раймонд, напомню тебе, что стритбол теперь входит в программу летних олимпийских игр. А ты, как представитель городской власти, вместо того, чтобы высмеивать гражданские инициативы в своих пресс-релизах, должен создавать все условия для того, чтобы наши команды завоевывали медали!” — написал Лийват.

”Для нас важно, чтобы у молодых спортсменов были созданы хорошие условия для бесплатных занятий спортом. Именно поэтому мы на днях повесили новые сетки на баскетбольные кольца. Для Кальюлайда — это мелочь, а мы считаем, что из таких мелочей и складывается эффективное управление городом. И нам грустно, что представители городской власти этого не понимают”, — объясняет социал-демократ.

По словам политика, в Пыхья-Таллинне не удалось заменить сетки для колец, так как открытых баскетбольных площадок в таком крупном районе просто нигде, за исключением Штромки, нет.

Лийват также напомнил, соцдемы уже давно на свои деньги делают то, что городская власть годами игнорирует. ”Сначала мы пытались обращать их внимание на недочеты… Писали письма, чтобы они ликвидировали стихийные свалки, но никаких действий не последовало, поэтому мы сами убрали лес Астангу и свалку на улице Бетоони. Мы не могли больше смотреть, как люди в Ласнамяэ мучаются из-за отсутствия парковочных мест, поэтому помогли жителям избавиться от старых поломанных машин, которые только занимали места. Мы скосили заросли во дворах, потому что нам страшно, на что могут наткнуться дети в таком бурьяне”, — рассказывает Лийват.

Анто Лийват добавил, что в столице нужно сделать новый политический поворот, который принесет энергичное и современное управление городом.