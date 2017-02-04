Соцдемы, IRL и Свободная партия объяснили падение рейтингов

В Социал-демократической партии (SDE) считают, что существенное падение рейтинга соцдемов вызвано кампанией в средствах массовой информации, развернутой производителями алкогольной продукции, а высокий уровень поддержки Центристской партии является авансом со стороны избирателей.

"Я считаю, что падение [рейтинга] объясняется давлением СМИ, вызванным производителями алкоголя. Это тоже безусловно влияет на общее мнение и имидж", - сказала генеральный секретарь SDE Кристен Канарик радионовостям ERR, комментируя опубликованные в субботу рейтинги эстонских политических партий, передает rus.err.ee.

Председатель Свободной партии Андрес Херкель заявил, что доминирование Центристской партии и Партии реформ продолжает тормозить развитие Эстонии и политической культуры в стране: "Мы видим, что это продолжается и после смены правительства, причем Центристская партия по многим вопросам встала на позицию Партии реформ, позволив чиновникам собой управлять". Он признал, что Свободной партии пока не удалось пошатнуть лидирующие позиции центристов и реформистов.

Генеральный секретарь Союза отечества и Res Publica (IRL) Керт Карузе считает падение рейтинга IRL временным: "Мы приняли решения, которые раньше боялись принимать и которые на первый взгляд могут показаться неожиданными и непопулярными, но они важны для Эстонского государства в долгосрочной перспективе. Мы продолжаем отстаивать основы [политики] гражданства Эстонии, экономический рост и повышение доходов людей. Верю, что своими действиями и решениями мы повысим доверие людей к IRL".