Соцдемы: государство может и должно влиять на создание рабочих мест в регионах

Сегодня на дискуссии, которую провела в Рийгикогу парламентская фракция соцдемов, четко прозвучало: государство обязано больше способствовать тому, чтобы предпринимательство развивалось не только в Таллинне, Харьюмаа и в Тарту.

”Ясно, что у государства есть возможность влиять создание рабочих мест в регионах и тем самым поддержать жизнеспособность сельской местности. Мы пытались найти ответы на вопросы о том, как сделать так, чтобы предпринимателям было выгодно работать вдали от крупных центров”, — сказал старейшина Ляэнемаа Неэме Суур.

По его оценке, появлению рабочих мест более всего содействует введение региональных льгот, в первую очередь, налоговых.

Неэме Суур вместе с доцентом регионального планирования ТУ Гарри Раагмаа подготовили доклад на тему мер, способствующих созданию рабочих мест в регионах.

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”Маленькая Эстония входит в пятерку стран Европы, в которых наблюдается самый высокий уровень регионального неравенства. Таллинн, а в последнее время также и Тарту загребают себе все больше как государственных денег, так и европейских. Ни в Таллинне, ни в Тарту практически нет безработицы, в провинциях же уровень безработицы держится в районе 10%”, — рассказывал Раагмаа.

Раагмаа перечислил ряд предложений, которые касаются налоговых льгот для предпринимателей, которые собираются создать новые рабочие места в сфере промышленности. Например, такие работодатели могли бы платить за своих рабочих только 50% социального налога. Прежде всего, такие льготы должны касаться тех работодателей, которые приняли на работу минимум 10 сотрудников и которые платят зарплату не меньше 1000 евро в месяц.

Министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало представила дополнительные меры для оживления предпринимательства. Среди прочего в 2017 году будет введено пособие по присоединению к электросети, кроме того, государство займется доступностью высокоскоростного интернета. Также будет запущена программа арендного жилья.