Соцдемы, EKRE, реформисты и IRL обсудили, как выразить вотум недоверия Таави Аасу

В среду члены Таллиннского городского собрания из фракций IRL, Партии реформ, Социал-демократической партии и Эстонской консервативно-народной партии провели встречу с мэром столицы Таави Аасом. Оппозиционеры требовали от него объяснений относительно недавних случаев коррупции в системе управления Таллинном.

В четверг четыре фракции обсудили ответы Ааса и пришли к выводу, что мэр, к сожалению, не смог предложить убедительных решений по предотвращению коррупции, по всей видимости, не видя в этом проблемы. По оценке четырех партий, Таави Аас занял позицию отрицания, считая правильным участие членов городской управы в работе советов муниципальных предприятий и получение за это вознаграждения.

Оппозиционные фракции городского собрания Таллинна намерены инициировать процедуру выражения вотума недоверия мэру Таави Аасу и приступают к сбору подписей. Необходимое количество подписей должно быть собрано к заседанию горсобрания 3 мая.