12.09.2018, 17:56

Соцдемы: Бородич должен найти средства для повышения зарплат водителей общественного транспорта

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rus.delfi.ee
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Valijameeste valimine Tallinna volikogus
Foto: Ilmar Saabas

Таллиннские социал-демократы опровергают заявления мэра Таллинна Таави Ааса о том, будто бы они выступают против трехпроцентного роста зарплат водителей столичного общественного транспорта, сообщает пресс-служба партии.

По словам депутата горсобрания от соцдемов Анто Лийвата, средства для прибавки к зарплате, которую требуют профсоюзы, нужно искать не только в дополнительном бюджете Таллинна, но и в бюджете самого предприятия Tallinna Linnatranspordi AS.

”Разумеется, мы поддерживаем 3% рост зарплат работников общественного транспорта. Еще более важно для нас найти средства для более быстрого роста зарплат как в этом году, так и в следующем. Деньги следует искать не только в городском бюджете, но и в бюджете Tallinna Linnatranspordi AS”, — прокомментировал позицию социал-демократов депутат Таллиннского городского собрания Анто Лийват.

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”Также мы считаем неправильным, что проект ремонта школ отложен на неопределенное время. Если составленный центристами дополнительный бюджет будет принят, то сотрудники общественного транспорта получат прибавку к зарплате меньше той, на которую они рассчитывали, а ремонт столичных школ будет стоять на тормозах”, — добавил политик.

Соцдемы считают, что деньги на повышение зарплат водителей общественного транспорта должен найти руководитель предприятия Tallinna Linnatranspordi AS Денис Бородич.

”Если Денис Бородич нашел средства для того, чтобы принять на работу в правление предприятия новых членов среди бывших центристов, то с его стороны будет странно отрицать, что денег на повышение зарплат водителям нет. Если же недостаток средств отвечает действительности, то это говорит о плохом управлении фирмой”, — считает Анто Лийват.

Tallinn Hockey weekend
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