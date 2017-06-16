Соцдемы: а Кылварт в душе все-таки социал-демократ!

Сегодня Таллиннское городское собрание одобрило идею ввести бесплатное питание в детских садах. Несмотря на то, что формально это предложение внесли в делопроизводство центристы, социал-демократы расценивают принятую инициативу как свою победу, значится в пресс-релизе.

”Мы рады за детей и за их родителей, ведь теперь плата за детский сад значительно снизится”, — сказал председатель городской фракции соцдемов Анто Лийват. ”Предложения оппозиции в Таллиннском городском собрании центристы никогда не пропускают. Но выборы творят чудеса! Стоило нам обнародовать свое предвыборное обещание о том, что питание в детских садах мы намерены сделать бесплатным, как Кылварт и Аас тут же быстренько инициировали соответствующий законопроект. Что ж, если они предпочитают работать в таком ключе — мы не против. Главное, чтобы работа шла на благо жителей города”, — сказал Лийват.

Кандидат в мэры Таллинна от социал-демократов Райнер Вакра напомнил, что центристы уже давно не предлагали своих идей, а лишь внимательно следят за действиями конкурентов. ”Что уже не так уж плохо! Так под нашим давлением они наконец-то вернули торговые марки столичных СМИ Таллинну, а ведь до этого они находились в собственности центристской партии и депутатов-центристов. По той же схеме наконец-то стала решаться проблема с вывозом мусора”, — перечислил Райнер Вакра.

Вакра надеется, что бесплатное питание в детских садах сохранится и в следующем году, когда в городском собрании будет работать уже новый состав депутатов.