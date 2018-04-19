19.04.2018, 21:40

Соцдем Лаури Ляэнеметс: Осиновский проигнорировал совет однопартийцев не покидать правительство

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Соцдем Лаури Ляэнеметс: Осиновский проигнорировал совет однопартийцев не покидать правительство
Kollaaž / Delfi

Внутри Социал-демократической партии бушуют страсти, что не может не отражаться и на поддержке политической силы. В связи с этим Лаури Ляэнеметс направил своим однопартийцам письмо, в котором отметил, что задачей партии сейчас является повернуть низкие рейтинги вспять.

Ляэнеметс отметил, что, когда на в прошлую пятницу состоялось собрание правления партии, то ”более половины сидевших за столом не поддержали идею возвращения Евгения (Осиновского — прим.ред.) в Рийгикогу в таком виде”.

”Особенно в ситуации, когда этим весь план и ограничивается. Мы решили, что председатель подумает над высказанными в ходе дискуссии мыслями и взвесит и другие предложенные ему варианты. Что же произошло дальше на собрании на самом деле, мы уже лицезрели своими глазами”, — написал соцдем.

”Перед поспешным сообщением об отставке было бы честно попросить совет оценить его работу как министра здоровья и труда, а также работу по управлению партией. Думаю, мнение совета было бы единодушным: как министр Осиновский не провалился!”.

Полностью письмо можно прочитать здесь.

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