Соцдем Кальви Кыва: в Ансипа словно бес вселился

”В последние месяцы Ансип неоднократно позволял себе гневные, преисполненные злобы и издевки над оппонентами высказывания. В евродепутата словно бес вселился”, — говорит Кыва.

Кыва уверен, что за агрессивной риторикой Ансипа стоит желание вновь оказаться в Брюсселе. ”Почему бывший премьер и бывший председатель Партии реформ своим словоупотреблением порой превосходит даже самих Марта и Мартина Хельме? Скорее всего, Андрус Ансип понял, что, в отличие от Каллас, у него нет шанса на второй срок в качестве представителя Эстонии в Еврокомисси и решил таким образом начать бурную предвыборную кампанию, чтобы вновь получить место в Европарламенте”, — рассуждает соцдем.

”Риторика Ансипа уже долгое время цепляется за акцизы и цену на водку, и за этим, скорее всего, стоит прагматичный расчет. Ему кажется, что это самый лучший способ напомнить о себе избирателям”.

”Низко летаете, господин вице-президент Еврокомиссии!”, — резюмировал политик.