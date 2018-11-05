Соцдем Кальви Кыва: в Ансипа словно бес вселился

Комментируя критику бывшего премьер-министра Андруса Ансипа в отношении нынешнего правительства, социал-демократ и депутат Кальви Кыва, пишет в Eesti Päevaleht, что Ансип будто одержим злым духом.
”В последние месяцы Ансип неоднократно позволял себе гневные, преисполненные злобы и издевки над оппонентами высказывания. В евродепутата словно бес вселился”, — говорит Кыва.
Кыва уверен, что за агрессивной риторикой Ансипа стоит желание вновь оказаться в Брюсселе. ”Почему бывший премьер и бывший председатель Партии реформ своим словоупотреблением порой превосходит даже самих Марта и Мартина Хельме? Скорее всего, Андрус Ансип понял, что, в отличие от Каллас, у него нет шанса на второй срок в качестве представителя Эстонии в Еврокомисси и решил таким образом начать бурную предвыборную кампанию, чтобы вновь получить место в Европарламенте”, — рассуждает соцдем.
”Риторика Ансипа уже долгое время цепляется за акцизы и цену на водку, и за этим, скорее всего, стоит прагматичный расчет. Ему кажется, что это самый лучший способ напомнить о себе избирателям”.
”Низко летаете, господин вице-президент Еврокомиссии!”, — резюмировал политик.