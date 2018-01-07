Соцдем Кальви Кыва извинился перед работающими пенсионерами, чей доход уменьшила налоговая реформа

Лидер фракции социал-демократов Рийгикогу Кальвы Кыва извился перед работающими пенсионерами, чей доход уменьшился с нового года.

"Действительно есть пенсионеры, получающие высокую пенсию и высокую зарплату, сильно извиняюсь перед ними. Но сегодня эта система просто направлена так, чтобы получающие более низкую зарплату и маленькую пенсию люди выиграли больше", — сказал Кыва Delfi.

С 1 января в отношении работающих пенсионеров также действует уровень не облагаемого налогом дохода в 500 евро, но отменяется дополнительное освобождение от налога с пенсии. Больше всего денег потеряют те пенсионеры, которые получают в месяц в среднем больше 2100 евро.

Согласно данным Департамента статистики, в Эстонии около 48 000 работающих пенсионеров, то есть тех, кто помимо пенсий по старости получают и зарплату.

Для многих из них в начале 2018 года стало "сюрпризом" то, что их доход уменьшился.