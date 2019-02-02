Собрание старейшин Центристской партии просит поддержать план по внеочередному повышению пенсий

Быстрое экономическое развитие, рост средней зарплаты и удорожание продовольственной корзины довели пожилых людей до состояния, когда просто ежегодной индексацией проблемы этой категории людей уже не решить. Именно поэтому мы, пожилые, считаем, что настала пора для внеочередного повышения пенсий, аналогично тому, как это происходило в 2005-2007 годах, когда Центристская партия входила в правительство.

Сегодня без решений того времени пенсия по старости была бы на 100 евро меньше. За 12 лет уровень оплаты труда и зажиточность общества в Эстонии значительно выросли. По плану, предлагаемому Центристской партией, в 2020 году пенсия бы увеличилась на 100 евро, а в течение четырех лет была бы доведена до среднего уровня в 700 евро.

Наряду с Центристской партией рост пенсий обещает на словах и Партия реформ. Как ни прискорбно, но, бывшая почти 20 лет партией премьер-министра, Партия реформ пошла по наиболее простому и несправедливому пути. Заверения реформистов о росте пенсий исключительно за счет экономического роста означали бы увеличение размера пенсий за четыре года всего на 126 евро.

Так что, громко рекламируемый ими 200-евровый рост пенсий — это очередное пустое обещание, аналогичное выведению Эстонии в пятерку самых зажиточных стран Европы. Одной лишь ежегодной индексацией без внеочередного повышения пенсий наших пожилых людей из бедности не вывести. Да при этом обещаемый реформистами рост пенсий окажется в зависимости от сложных ходов экономики на пути развития. Учитывая тяжкое положение пожилых людей в нашей стране, такого рода игры недопустимы.

Мы призываем избирателей критически отнестись к партиям, которые хотят, чтобы проблемы старшего поколения по-прежнему оставались под сукном. Дорогие сверстники, проанализируем предвыборные платформы разных партий и вынесем решение по существу!

Центристская партия всегда поддерживала пожилых людей. Предшествующее внеочередное повышение пенсий, налоговая реформа, благодаря которой увеличился или остался на том же уровне доход 93% пенсионеров по старости, а также увеличение пособия на стоматологическую помощь, восстановление пособия на похороны, выплата пособия одиноко живущим пенсионерам и изменение пенсионной системы в сторону большей солидарности произошли именно во время правления Центристской партии.

В дополнение к этому мы считаем необходимым, чтобы средняя пенсия не облагалась подоходным налогом, что означает увеличение для пенсионеров не облагаемого минимума на 250 евро. Благодаря этому мы повысим необлагаемый доход пенсионеров до 750 евро в месяц. Старейшие по возрасту члены Центристской партии считают повышение пенсий крайне необходимым — они должны достигать уровня половины средней зарплаты по Эстонии. Давайте, поддержим на выборах партию, которая действительно хочет повышения благосостояния пожилых людей в нашей стране!"