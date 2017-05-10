”Собирала бутылки, чтобы купить хлеба”. Ожидающие визита к врачу инвалиды остаются без пособий

Поправка к закону позволила пойти навстречу оказавшимся в бюрократической западне людям и выплачивать им пособия, однако те, кто лишь ожидают свой очереди к врачу для оценки состояния здоровья и не могут в связи с этим подать ходатайство, помощи не получают, пишет Eesti Päevaleht.

Мерле (имя изменено — прим.ред.) всю свою сознательную жизнь в связи с психическим нарушением является нетрудоспособной и живет за счет пенсии и пособия. Этот доход настолько мал, что она вынуждена ютиться в крохотной квартире без воды и канализации и справляется лишь при помощи социальных работников и социального центра.

В этом году в связи с реформой трудоспособности Мерле пришлось пройти новую оценку своей трудоспособности. Перед подачей соответствующего ходатайства в Кассу по безработице ходатаю следует посетить врача, который оценит состояние здоровья и занесет данные в дигитальную историю.

Социальный работник помогла женщине загодя записаться на прием к врачу, но 11 января удалось получить номерок лишь на конец апреля. Нетрудоспособность Мерле истекла уже в марте, последнее пособие она получила 5 марта. ”Она была без денег более месяца. Каждый день ходила собирать бутылки, чтобы купить хлеба, — рассказывает социальный работник волости Анья Марианне Лейс. — Поскольку у нее такая маленькая пенсия, и на работу тоже не брали, то и накоплений нет”.

Органы местного самоуправления выдали Мерле пособие в размере четверти недополученной пенсии. Государственное прожиточное пособие назначить не представлялось возможным, поскольку в этом случае в расчет принимается доход за прошлый месяц, то есть последняя пенсия. Продуктовую помощь также могут получить лишь люди, занесенные в списки несколькими месяцами ранее. Предоставленные Министерством обороны консервы (остатки военных запасов), по словам Лейси, у них тоже закончились.

Разработанная Министерством социальных дел система предоплаты, призванная позволить людям не оставаться без денег в период ожидания решения по трудоспособности, работает лишь в том случае, если Касса по безработице по независящим от нее причинам не может вынести решение об оценке трудоспособности. Получается, что, если человеку не удалось вовремя подать ходатайство, потому что ему, к примеру, не удалось записаться в необходимое время к врачу, то он по-прежнему не имеет права на предоплату. Деньги поступят лишь спустя месяц после решения кассы.

Проблемы ложатся на плечи местных самоуправлений

По словам социальных работников, все проблемы, которые принесла с собой новая реформа трудоспособности, приходится решать местным самоуправлениям. ”Назначаем дополнительные пособия, ходим в продуктовый банк, помогаем всем ходатайствующим о нетрудоспособности и инвалидности бегать по госучреждениям и заполнять бумаги”, — говорит Лейс.

По ее оценке, государство или Больничная касса должны доплачивать самоуправлениям за дополнительную работу, как они делают это в случае с администрированим прожиточного пособия.

Когда в апреле соцработник решила удостовериться, что визит Мерле к специалисту в силе, выяснилось, что следующие ближайшие номерки к психиатру были аж на август.

„Касса по безработице требует, чтобы в течение последних шести месяцев человек посетил врача, но если он не принимает лекарств и диагноз не менялся с рождения, то почему надо тратить еще и этот ресурс?” — возмущается Лейс.

В конце апреля, после похода Мерле в врачу, Касса по безработице вынесла свой вердикт: Мерле нетрудоспособна. В начале мая, спустя два месяца после последнего поступления, женщина получила свое пособие.

"Надо было сначала привести систему в порядок"

Свою историю изданию рассказала и инвалид по зрению Сильвия, которая имеет еще и нарушение психики и плохо слышит. Сначала Касса по безработице отсрочила принятие решения по трудоспособности на месяц, но женщине удалось добиться более быстрого рассмотрения. И тогда министерство социальных дел сообщило: недостатка зрения нет! ”Они якобы не увидели данных кассы о том, что у меня что-то не в порядке со зрением”, — объяснила Сильвия. Женщина опротестовала данное решение и теперь ожидает ответа. Это означает, что она уже два месяца не получает соответствующего пособия и услуг, осталась без бесплатного транспорта и должна тратить на проезд на работу в город по 2 евро в день (при пятичасовом рабочем дне и заработке в 1,29 евро в час).

”Это меня так злит! Ты делаешь все от себя зависящее и вовремя подаешь все документы, но все равно не получаешь. Им следовало бы сначала привести систему в порядок”, — возмущается Сильвия.