Собираетесь 31 декабря провожать 2018 год на площади Вабадузе? Приходите пораньше — будет концерт и вот кто выступает(2)
Завтра, 31 декабря в Таллинне на площади Вабадузе состоится праздничная концертная программа.
Завтра, 31 декабря в Таллинне на площади Вабадузе состоится праздничная концертная программа.
”Прийти на площадь Вабадузе стоит уже в 21.30, когда прозвучат приветственные слова сразу после которых начнется двухчасовой новогодний концерт ”Вперед на все сто, Таллинн!” На концерте выступят такие любимцы публики, как Уудо Сепп, Майан, группа Shanon, ансамбль 2 Quick Start, рэпер Генка и Пауль Оя”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Незадолго до наступления Нового года на большом экране можно будет посмотреть выступление президента Эстонии. Ровно в полночь над площадью Вабадузе можно будет увидеть традиционный фейерверк.
Безопасность на площади Вабадузе будут обеспечивать полиция и охранники. На территорию празднования запрещается проносить алкогольные напитки и фейерверки.
Днем 31 декабря в честь окончания юбилейного года ЭР100 на площади Вабадузе, а также на площадях еще 15 городов Эстонии состоится и совместное исполнение последнего танца акции ”Эстония танцует”. Танец начнется в 15:00, а в 14:00 все желающие будут обучены движениям танца на городских площадях. В 2018 году Эстонской Республике исполнилось 100 лет. Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея приведена на странице www.ev100.ee.
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