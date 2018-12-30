Собираетесь 31 декабря провожать 2018 год на площади Вабадузе? Приходите пораньше — будет концерт и вот кто выступает

”Прийти на площадь Вабадузе стоит уже в 21.30, когда прозвучат приветственные слова сразу после которых начнется двухчасовой новогодний концерт ”Вперед на все сто, Таллинн!” На концерте выступят такие любимцы публики, как Уудо Сепп, Майан, группа Shanon, ансамбль 2 Quick Start, рэпер Генка и Пауль Оя”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Незадолго до наступления Нового года на большом экране можно будет посмотреть выступление президента Эстонии. Ровно в полночь над площадью Вабадузе можно будет увидеть традиционный фейерверк.

Безопасность на площади Вабадузе будут обеспечивать полиция и охранники. На территорию празднования запрещается проносить алкогольные напитки и фейерверки.