СОБЕСЕДОВАНИЕ DELFI | Юри Ратас: я подхожу только на пост премьер-министра — это единственный план

Одной из затронутых в ходе интервью тем стало черное финансирование партий. Ратас по-прежнему отрицает, что знал что-либо о подозрительных приемах финансирования, к которым прибегал Сависаар.

Говоря о том, как он совмещает работу и семью, Ратас ответил, что дети зачастую видят его только после десяти вечера. ”Сколько времени проводить с ними, как хотелось бы, у меня не получается. Обычно это десять часов вечера или половина одиннадцатого”, — сказал премьер и добавил, что при случае выкраивает для семьи время и на выходных.

На вопрос о том, в какую сферу он бы мог внести вклад в случае, если выборы выиграет и станет премьер-министром Кая Каллас, Ратас прямо не ответил, но сказал, что у него другие планы. На вопрос о своей компетенции Ратас ответил лаконично: ”Премьер-министр”.

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Для того, чтобы лучше узнать кандидатов, Delfi заказал в отношении каждого из них исследование, участники которого отметили, с какими личностными качествами ассоциируется у них политики.

В случае с Ратасом народ отметил его умение справляться со сложными ситуациями и общаться с людьми.