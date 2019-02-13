СОБЕСЕДОВАНИЕ DELFI | Кандидит в премьеры от EKRE Март Хельме: в мое правительство могли бы войти и гомосексуалист, и несколько женщин

В ходе интервью Хельме заявил, что не считает, что его партия ко всем задирается. ”Я считаю, что это другие задираются к нам и запугивают нами. Нет, мы не запугиваем, мы говорим о вещах как они есть”, — сказал он и отметил, что он прекрасно умеет воодушевлять людей и находить компромиссы.

”Мог бы я уже шестой год возглавлять партию, если бы не воодушевлял и не вел за собой команду? Как вы считаете, мог бы я быть послом, если бы не умел делегировать, инспирировать, побуждать людей к работе и контролировать? Мне кажется, у меня очень большой опыт руководства”, — сказал Хельме и отметил, что агрессивным и конфликтным он становится только тогда, когда с ним поступают так же.

Помимо прочего, Хельме отметил, что не видит проблемы, если министром станет человек нетрадиционной сексуальной ориентации. ”Знаете, я считаю, что это не вопрос сексуальной ориентации, а вопрос компетенции”. Также он обещал, что в его кабинете министров будет три-четыре женщины.

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Для того, чтобы лучше узнать кандидатов, Delfi заказал в отношении каждого из них исследование, участники которого отметили, с какими личностными качествами ассоциируется у них политики.

Положительным качествами Хельме, по мнению опрошенных, стал его ум и широкий кругозор и непреклонность при продвижении своих взглядов. Слабыми сторонами оказались неумение общаться и достигать компромиссов, а также скандальность.