СОБЕСЕДОВАНИЕ DELFI | Кандидат в премьеры от Isamaa Сеэдер: я взрастил патриотичного избирателя, а плоды собрала EKRE

Для того, чтобы лучше узнать кандидатов, Delfi заказал в отношении каждого из них исследование, участники которого отметили, с какими личностными качествами ассоциируется у них политики. Выяснилось, что люди не видят в Сеэдере особой харизмы и умения внедрять свои решения в жизнь.



Сеэдер объяснил это тем, что он никогда и не пытался отличаться острыми высказываниями. ”Я никогда не гнался за какой-то особенной харизмой. Я знаю, как политики создают себе эту харизму: нужно говорить остро, причиняя боль и превышая новостной порог. Чем больнее твои слова, тем ярче твоя харизма. Именно это понимается сегодня под харизмой и именно такой харизмы я избегаю сознательно”.

Что касается внедрения обещаний в жизнь, то, по словам Сеэдера, в политике приходится заключать компромиссы. Также он сказал, что Исамаа быстрая популярность не нужна.

”Я сознательно решил не пускаться в уличную политику. Несомненно, это в определенный момент приносит большую популярность, но не доверие. В долгосрочной перспективе для партии Isamaa важно восстановить доверие”, — сказал Сеэдер.