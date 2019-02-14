14.02.2019, 19:31

СОБЕСЕДОВАНИЕ DELFI | Кандидат в премьеры от Isamaa Сеэдер: я взрастил патриотичного избирателя, а плоды собрала EKRE

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rus.delfi.ee
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На этой неделе лидеры основных партий, то есть кандидаты в премьер-министры приходят в редакцию Delfi на "собеседование”. Сегодня это сделал лидер Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер.

Для того, чтобы лучше узнать кандидатов, Delfi заказал в отношении каждого из них исследование, участники которого отметили, с какими личностными качествами ассоциируется у них политики. Выяснилось, что люди не видят в Сеэдере особой харизмы и умения внедрять свои решения в жизнь.

Сеэдер объяснил это тем, что он никогда и не пытался отличаться острыми высказываниями. ”Я никогда не гнался за какой-то особенной харизмой. Я знаю, как политики создают себе эту харизму: нужно говорить остро, причиняя боль и превышая новостной порог. Чем больнее твои слова, тем ярче твоя харизма. Именно это понимается сегодня под харизмой и именно такой харизмы я избегаю сознательно”.

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Что касается внедрения обещаний в жизнь, то, по словам Сеэдера, в политике приходится заключать компромиссы. Также он сказал, что Исамаа быстрая популярность не нужна.

”Я сознательно решил не пускаться в уличную политику. Несомненно, это в определенный момент приносит большую популярность, но не доверие. В долгосрочной перспективе для партии Isamaa важно восстановить доверие”, — сказал Сеэдер.

В 2007 и 2011 году на выборах в Рийгикогу Сеэдеру удалось получить в своем округе 4000-4500 голосов, но в 2015 году более трети голосов куда-то исчезли. ”Поскольку мой имидж очень связан с имиджем партии — такой патриотичный, национальный и консервативный — то совершенно естественно, принимая во внимание предыдущие выбора, что в Вильяндимаа и Ярвамаа, где мы в хорошем смысле взрастили патриотичного и консервативного избирателя, часть плодов наших усилий ушло EKRE”, — объясняет Сеэдер.

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