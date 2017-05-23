Собака, которую мучила хозяйка, нашла временный дом и оправляется от пережитого

Хейки Валнер сообщил сегодня в Facebook что спасенная вчера собака, которую мучила хозяйка, пережила ночь и чувствует себя уже лучше.

Президент Эстонского общества защиты животных Хейки Валнер написал у себя в Facebook: "Cегодня Халлике встретило совсем другое утро, и теперь у нее начинается совсем другая жизнь. Никакого крика и волочения больше, не говоря уже о побоях".

Собаку поместили в загон для щенков, чтобы она могла топать там на свежем воздухе, как сама чувствует. Собака пережила и ночь, и сейчас не кажется, что она находится в стрессе. Обезболивающие и лекарство для суставов помогли, и утром она уже топала на своих ногах, правда, с довольно большим трудом, разглядывать новые окрестности.

"Разумеется, внутрь животного не заглянуть, но кажется, что о прежнем житье она сейчас точно не скучает", — объяснил Валнер.

Хейки Валнер сказал Delfi, что сейчас она находится в том же районе на одном их хуторов.

"Мы выбрали этот хутор потому, что, во-первых, он на первом этаже, большинство домов были на втором или третьем, и было бы очень тяжело все время поднимать ее, — пояснил Валнер. — Во-вторых, сразу есть медицинская помощь, и в-третьих, есть свежий воздух, собака может выходить на улицу".

Одна семья из Тарту также выразила желание взять собаку к себе.

По словам Валнера, лечение собаки обойдется очень дорого.

"В среду будет обследование, есть ли у собаки опухоль молочной железы, — объяснил Валнер. — Сейчас еще не уверены, есть ли опухоль или просто собаку много кормили и она мало могла находиться на улице".

Союз защиты животных также просит пожертвований, чтобы они могли продолжить лечение собаки. Пожертвования можно сделать на банковский счет:

Eestimaa Loomakaitse Liit

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

"Hallikese ravi"

Вдобавок лечение животных можно поддержать, позвонив на телефон пожертвований союза:

9000 777 (5 евро)

9000 888 (10 евро)

Позвонить можно из сетей TELIA и ELISA. Приветственный текст следует обязательно прослушать до конца, потому что иначе пожертвования не произойдет.