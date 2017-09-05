Собака Халлике, которую мучила хозяйка, теперь здорова и ищет новый дом

В конце мая защитники животных были обескуражены историей собаки Халлике, которую хозяйка перекормила настолько, что животное не могло самостоятельно передвигаться. Хозяйка таскала собаку на поводке по асфальту. За лето собаке помогли похудеть, вылечили ее и теперь она готова найти новый дом и нового заботливого владельца.

Напомним, что в мае защитник животных Хейки Валнер написал в своем блоге о жительнице Таллинна, которая волокла свою собаку по асфальту, и опубликовал видео соответствующего содержания. Собаку зовут Халлике, у нее лишний вес, она больна и не может передвигаться.

Выяснилось, что на хозяйку собаки уже к тому моменту жаловались в Ляэне-Вирумааский ветеринарный центр, а владелице вынесли предписание о том, что необходимо вылечить животное, посадить на диету, а также запретили длительные прогулки, за исключением посещения врача. В итоге спасением животного занялась журналист Катрин Луст, которой удалось забрать собаку у владелицы (при этом выяснилось, что это уже третий питомец, с которым женщина жестоко обращалась).

Все лето Халлике жила и восстанавливалась на хуторе заводчицы Карме Рейльян. Когда собака только прибыла туда, она весила 60,5 кг, но на правильной диете ей удалось потерять 20 килограммов.

Благодаря активному участию неравнодушных людей союзу защиты животных удалось собрать 8702,24 евро на лечение и поддержку Халлике. На лечение собаки было потрачено 500 евро, также часть денег пошла на питание животного — потому что оно отказывалось есть тот корм, который ей пожертвовали. Также ей еще предстоит стерилизация — если здорове собаки позволит.

По словам Хейки Валнера, оставшиеся средства были направлены на спасение других животных и птиц.

Теперь Халлике готова найти новый дом. Дополнительную информацию о собаке можно получить у Карме Рейльян по телефону 53 499 080 либо электронной почте karme@loomakaitse.eu.