Со вторника запрещен выход на озера Ванигыярв, Пабра и Крийва

Начиная с 14 марта запрещено выходить на лед озер Ванигыярв, Пабра и Крийва, так как из-за погодных условий лед стал опасно тонким.

Запрет на выход на лед установлен для того, чтобы обеспечить безопасность рыбаков и предупредить возможные несчастные случаи с трагическими последствиями.

По словам комиссара бюро пограничной охраны Лыунаской префектуры Марека Клауса, сейчас еще разрешен выход на лед Чудского озера, но в любом случае следует соблюдать меры предосторожности. "Погода становится все теплее, во льду Чудского озера уже образовались трещины. Мы убедились в том, что лед выдерживает вес человека, но ради своей безопасности не следует находиться вблизи полыней", — сказал Клаус.

Перед выходом на лед следует убедиться в том, выход на водоем в данном районе разрешен. Информацию можно получить на ближайшем кордоне или на сайте полиции.