Со среды в Таллинне будут экспонировать китайские световые скульптуры

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что эти световые скульптуры являются частью популярного во всем мире фестиваля фонарей. «Вручную изготовленные фонари в форме животных добавят городскому пейзажу красок и осветят хмурые зимние дни. Дракон высотой пять метров и длиной 40 метров – сам по себе достопримечательность, а с 11 пандами непременно захочется сфотографироваться», – добавил вице-мэр.

Китайские фонари можно было увидеть прошлой осенью в Берлине, а с ноября до конца декабря – в Литве. Предприятие Haitian Culture, которое привезет скульптуры в Таллинн, занимается организацией фестивалей уже 20 лет в более чем 40 странах.

Фестиваль завершится праздником 2 февраля – на нем выступят музыканты, танцовщики, артисты единоборств из Пекина. Празднование Китайского нового года пройдет в Таллинне в десятый раз и организовано в сотрудничестве с Пекинским бюро культуры, Посольством Китая и городом Хельсинки. Организатор – Таллиннский департамент культуры.