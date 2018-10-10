Со среды сделать прививку от гриппа можно и в аптеках

Сегодня, 10 октября, стартует месячный проект, в рамках которого впервые в Эстонии сделать прививку от вируса гриппа можно будет и в аптеках.
Член правления Объединения аптек Эстонии, провизор Кристийна Сепп выразила надежду, что возможность сделать прививку в аптеке будет способствовать сокращению как числа заболевших гриппом, так и умерших от гриппа людей, а также поможет повысить осведомленность населения о важности вакцинации.
”Аптеки имеют удобное расположение и работают долго, что дает людям возможность прийти на прививку и после работы”, — сказала Сепп.
По словам Сепп, статистика показывает, что в Эстонии вирус гриппа с каждым годом имеет все более широкое распространение. ”В прошлом сезоне гриппом заразились тысячи, умерло около ста человек. В то же время, вакцинацию прошли лишь 4% населения, что является самым низким показателем по Европе. Это говорит о том, что осведомленность наших людей об опасности вируса гриппа и важности вакцинации крайне низкая. Практика подтверждает, что вакцинация помогает спасти больше жизней, нежели какие-либо другие меры. Мы благодарим Департамент здоровья, Департамент лекарственных средств и проводящих вакцинацию партнеров за поддержку нашей идеи”, — добавила Сепп.
По словам генерального директора Департамента здоровья Мерике Юрило, помимо напоминаний о необходимости для заболевших оставаться дома, нужно также акцентировать внимание и на профилактике гриппа. Возможность пройти вакцинацию в аптеке сделает профилактику заболевания более удобной и доступной. ”Для предотвращения распространения гриппа необходима общественная поддержка, поэтому пройти вакцинацию могли бы и те, кто не входит в группу риска по заболеванию гриппом. Заболев, они могут заразить тех, для кого грипп может представлять смертельную опасность: маленьких детей, пожилых или имеющих хронические заболевания людей”, — пояснила Юрило.
Опыт других стран доказывает, что благодаря проведению вакцинации в аптеках, сократилось число случаев заболевания гриппом. На сегодняшний день прививки от гриппа в аптеках делают уже в 12 странах ЕС. В части аптек вакцинацию проводят аптекари. В Эстонии этим будут заниматься прошедшие соответствующее обучение работники сферы здравоохранения.
Пилотный проект под названием ”Вакцинация против вируса гриппа в аптеках в сезон 2018/2019” продлится с 10 октября по 10 ноября в 15 аптеках в нескольких частях Эстонии. Вакцинацию можно пройти в Таллинне, Тарту, Йыхви и Курессааре. К участию в проекте привлечены все крупные сети аптек: Apotheka, Benu, Euroapteek и Südameapteek.
Со списком аптек, в которых можно пройти вакцинацию, можно ознакомиться, пройдя по ссылке www.vaktsineeriapteegis.ee