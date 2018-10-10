Со среды сделать прививку от гриппа можно и в аптеках

По словам генерального директора Департамента здоровья Мерике Юрило, помимо напоминаний о необходимости для заболевших оставаться дома, нужно также акцентировать внимание и на профилактике гриппа. Возможность пройти вакцинацию в аптеке сделает профилактику заболевания более удобной и доступной. ”Для предотвращения распространения гриппа необходима общественная поддержка, поэтому пройти вакцинацию могли бы и те, кто не входит в группу риска по заболеванию гриппом. Заболев, они могут заразить тех, для кого грипп может представлять смертельную опасность: маленьких детей, пожилых или имеющих хронические заболевания людей”, — пояснила Юрило.

Опыт других стран доказывает, что благодаря проведению вакцинации в аптеках, сократилось число случаев заболевания гриппом. На сегодняшний день прививки от гриппа в аптеках делают уже в 12 странах ЕС. В части аптек вакцинацию проводят аптекари. В Эстонии этим будут заниматься прошедшие соответствующее обучение работники сферы здравоохранения.

Пилотный проект под названием ”Вакцинация против вируса гриппа в аптеках в сезон 2018/2019” продлится с 10 октября по 10 ноября в 15 аптеках в нескольких частях Эстонии. Вакцинацию можно пройти в Таллинне, Тарту, Йыхви и Курессааре. К участию в проекте привлечены все крупные сети аптек: Apotheka, Benu, Euroapteek и Südameapteek.

Со списком аптек, в которых можно пройти вакцинацию, можно ознакомиться, пройдя по ссылке www.vaktsineeriapteegis.ee