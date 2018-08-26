Со следующей недели небо Балтии будут охранять истребители ВВС Германии

На будущей неделе звено ВВС Германии перенимает у летчиков Франции охрану воздушного пространства Балтии, передает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.
В предстоящий четверг на авиабазе Эмари состоится церемония ротации контингента Франции на контингент Германии, сообщило Министерство обороны Эстонии.
ВВС Германии приступят к охране воздушного пространства балтийских стран на четырех истребителями Eurofighter.
Летное звено ВВС Франции охраняло воздушное пространство Балтии на четырех истребителях Mirage 2000-5.