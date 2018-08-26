Со следующей недели небо Балтии будут охранять истребители ВВС Германии

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Foto: Andres Putting

На будущей неделе звено ВВС Германии перенимает у летчиков Франции охрану воздушного пространства Балтии, передает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.