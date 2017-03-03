Со следующего года размер дотации на школьный обед вырастет до одного евро

На кабинетном заседании правительство одобрило план повышения суммы дотации, выделяемой государством на школьные обеды, с 78 центов до одного евро из расчета на одного ученика. Это позволит учащимся получать в школе более здоровое и разнообразное питание.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, хороший школьный обед позволяет детям лучше сосредоточиться на учебе, а также является важным подспорьем для учащихся со сложной семейной ситуацией. ”С повышением суммы дотаций у муниципальных и частных школ появится больше возможностей для того, чтобы предлагать детям вкусный и бесплатный обед”, — сказала министр Репс.

С января следующего года размер дотации на школьное питание составит один евро в день. Таким образом, сумма, выделяемая государством на одного ученика в год, вместо прежних 136,5 евро будет составлять 175 евро. В текущем году города и волости получат от государства дотации в размере 17,8 миллионов евро, частные школы — в размере один миллион евро; в 2018 году в общей сложности государство выделит на школьные обеды более 26 миллионов евро.

С увеличением суммы дотаций на школьные обеды местные самоуправления смогут предложить учащимся более полноценное, разнообразное и качественное питание. Помимо этих средств школы постоянно получают пособия на школьное молоко, фрукты и овощи.