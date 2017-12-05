Снятые в Эстонии личные видео с несовершеннолетней оказались на американских порносайтах

Среди детей и подростков набирает популярность игра, суть которой заключается в том, чтобы раздеться перед определенным количеством народа. Несовершеннолетние не понимают, что речь идет о приватных действиях сексуального толка, которые, будучи однажды выложенными в интернет, остаются там навсегда, пишет Eesti Päevaleht.

”Существует интернет-ресурсы, где дети обещают сделать что-то по достижению определенного количества зрителей. По сути зрители говорят, что они хотят видеть, и ребенок/подросток выполняет это”, — рассказывает руководитель группы по защите детей криминального бюро Пыхьяской префектуры Реймо Райвет. Такая игра распространена как среди эстонских, так и среди русских детей. Полиции уже известны некоторые конкретные случаи.

Райвет отмечает, что люди, которые смотрят и распространяют видео и фото интимного содержания с участием несовершеннолетних, совершает преступление. ”Но уголовное дело не изменит тот факт, что фото уже распространяются по интернету и, может быть, уже скачаны каким-нибудь педофилом”, — отмечает он.

Также известен случай, когда заснятые в Эстонии для личных целей секс-видео с участием несовершеннолетнего оказались на американских порносайтах.

”Несовершеннолетняя 16-летняя девочка встречалась с совершеннолетним мужчиной. Девочка полагала, что если он является ее партнером и что все, что происходит, останется между ними, то нет никаких проблем. Но в определенный момент они расстались. Прошло пять лет, оба уже находились в новых отношениях. Однажды к девушке, которая стала уже совершеннолетней, пришел парень и сказал, что на американском порносайте висят видео с ее участием”, — рассказывает ведущий специалист группы по защите детей Лыунаской префектуры Лийа Килп и добавляет, что в Эстонии заниматься сексом с несовершеннолетними можно, но делать видео и фото — нет. По ее словам, данное дело было разрешено в ходе договорного производства.

Килп приводит еще один пример и рассказывает про семилетнюю девочку, которая сняла на видео, как занимается самоудовлетворением, и выложила на YouTube. ”Я стала выяснять, действительно ли она все сделала сами и сама выложила. Выяснилось, что так и было. Ни что не указывало на то, что кто-то мог ей помогать. Она не смогла объяснить, почему вообще это сделала. Ребенок не может мыслить широко и осознавать, что если он сделает что-то и выставит в интернет, то это увидят и другие”, — говорит Килп.

Руководитель группы защиты детей службы по организованным тяжким преступлениям криминального бюро Идаской префектуры Кайли Тооминг приводит другой пример. 13-летняя девочка и 15-летний мальчик были влюблены в друг друга, и по просьбе мальчика девочка прислала ему фото обнаженной верхней части тела. Любовь прошла, пара рассталась, но у мальчика остались фотографии. Он показал их друзьям, а те в свою очередь попросили переслать им снимки. Так фото стали распространятся по интернету. ”В данном случае отчаянная девочка сама пришла в полицию за помощью”, — говорит Тооминг.