08.08.2018, 10:26
Снова проблемы с регистрацией на бесплатные курсы эстонского языка: сайт завис, номера поддержки не отвечают
Mairee Raadik.ÕS-i koostaja Foto: Vallo Kruuser
Delfi позвонила расстроенная читательница: женщина специально задержалась дома перед работой, чтобы успеть зарегистрироваться на бесплатные курсы эстонского языка от Фонда интеграции, но в 10 часов, в момент начала регистрации, сайт завис.
Действительно,
сайт с формой регистрации до сих пор показывает ошибку.
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Кроме того, по словам читательницы, она не смогла дозвониться ни по одному номеру поддержки — ни в
Таллинне, ни в Нарве.
В итоге женщина, которая специально попросила начальство выйти на работу позже, осталась ни с чем.
"Обидно, ведь сейчас мне уже нужно уходить, и когда сайт заработает, все места на бесплатных курсах быстро займут!" — жалуется она.
Напомним, что подобная же ситуация произошла в январе этого года — в момент открытия регистрации сайт завис из-за большого наплыва желающих, а места на курсы были потом заняты за считанные минуты.