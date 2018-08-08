08.08.2018, 10:26

Снова проблемы с регистрацией на бесплатные курсы эстонского языка: сайт завис, номера поддержки не отвечают

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Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор 
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Mairee Raadik.ÕS-i koostaja
Mairee Raadik.ÕS-i koostajaFoto: Vallo Kruuser

Delfi позвонила расстроенная читательница: женщина специально задержалась дома перед работой, чтобы успеть зарегистрироваться на бесплатные курсы эстонского языка от Фонда интеграции, но в 10 часов, в момент начала регистрации, сайт завис.

Действительно, сайт с формой регистрации до сих пор показывает ошибку.

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Кроме того, по словам читательницы, она не смогла дозвониться ни по одному номеру поддержки — ни в Таллинне, ни в Нарве.

В итоге женщина, которая специально попросила начальство выйти на работу позже, осталась ни с чем.

"Обидно, ведь сейчас мне уже нужно уходить, и когда сайт заработает, все места на бесплатных курсах быстро займут!" — жалуется она.

Напомним, что подобная же ситуация произошла в январе этого года — в момент открытия регистрации сайт завис из-за большого наплыва желающих, а места на курсы были потом заняты за считанные минуты.

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