Снова агенты влияния? Реформисты обвиняют центристов в пророссийской политике правительства

Сегодня утром Партия реформ сообщила о том, что направила главе правительства запрос с требованием объяснений по поводу "пророссийской политики правительства".

”Депутаты от Партии реформ в своем запросе обращают внимание на то, что в последние месяцы нынешнее правительство выступило с рядом решений и заявлений, которые ставят под сомнение правовую последовательность Эстонской Республики и перекидывают ответственность за нанесенный оккупацией ущерб на Эстонию, будто мы сами себя оккупировали”, — написано в разосланном сегодня утром сообщении для прессы.

”Политика, одной частью которой является желание умалить преступления СССР и нанесенный Эстонии ущерб, получила название ”пророссийская”. В результате этой политики Эстония намеренно или ненамеренно проталкивается в сферу влияния Кремля. Почему Вы выбрали для своего правительства пророссийский путь?”, — вопрошают авторы запроса и приводят в пример встречу Михаила Кылварта и Михаила Швыдкого в октябре прошлого года.

Член фракции Партии реформ Кейт Пентус-Розиманнус сегодня передаст премьер-министру Юри Ратасу письмо, в котором ему задается ряд вопросов о правопреемстве Эстонской Республики, которая была поставлена под сомнение. Также будет задан вопрос о том, какая имеется связь между встречей вице-председателя партии премьер-министра и представителей Путина и неожиданной позицией правительства Эстонии в части того, чтобы взять на себя ущерб от оккупации.

”Основным принципом восстановления государственности Эстонии был принцип правопреемства. Исходя из этого, при восстановлении независимости Эстонская Республика была признана тем же государством, которое было создано в 1918 году. Наиболее важным пунктом принципа правопреемства является то, что оккупация и аннексия Эстонии Советским Союзом была противозаконной. Тем самым, по закону Эстония никогда не входила в состав Советского Союза и Эстонская Республика не несет ответственности за преступления, обязательства и долги оккупанта и его правопреемника, — значитсяв запросе. — Игнорирование принципа правопреемства означало бы согласие с позицией Москвы, в соответствии с которой Эстония вошла в состав Советского Союза законно (и добровольно), советской оккупации не было, а восстановленное в 1991 году государство — это т.н. другая Эстонская Республика, о чем представитель партии премьер-министра заявил 13 февраля на обсуждении важного с точки зрения государства вопроса”.

Депутаты от Партии реформ обращают внимание на то, что в последние месяцы правительство приняло несколько решений и сделало ряд заявлений, которые ставят под сомнение правопреемство Эстонской Республики и перекладывают на Эстонию ответственность за нанесенный оккупацией ущерб, как будто мы сами себя оккупировали. В числе прочего действующее правительство взяло на Эстонию как правопреемника Советского Союза обязательство возмещения нанесенного Советским Союзом ущерба.

Члены Партии реформ зададут премьер-министру восемь вопросов, на которые они хотят получить четкие ответы.

1. Почему возглавляемое вами правительство своим решением поставило под сомнение принцип правопреемства восстановившей независимость Эстонской Республики?

2. Проанализировало ли возглавляемое вами правительство, какой урон нанесет Эстонии с внешнеполитической точки зрения высказанное правительством сомнение в правопреемстве государства и хотя бы его частичное отрицание?

3. Исходя из каких статей закона возглавляемое вами правительство решило 28 декабря 2018 года обосновать выделение церквям денег именно как компенсацию за нанесенный оккупацией ущерб?

4. На какие положения закона опирался министр юстиции вашего правительства, когда неделей спустя переименовал компенсацию в возмещение довоенных эстонских облигаций и будет ли подобная компенсация выплачена всем владельцам просроченных и не выкупленных из-за оккупации облигаций, в том числе уже выкупленных и исчезнувших из Банка Эстонии во время оккупации?

5. На каком правовом основании вы согласились с ходатайством "возместить возникший в ходе реформы собственности ущерб" тем, у кого имущество, бывшее объектом реформы собственности, не было конфисковано? Почему вы приравняли их к репрессированным в советское время людям и рассматриваете создание единого регистра репрессированных и "вынужденных арендаторов"?

6. Исходя из Основного закона Эстонии, внутреннюю и внешнюю политику республики осуществляет правительство. Вы являетесь главой этого правительства. Какая существует связь между так и не аннулированным соглашением о сотрудничестве, которое заключили партия премьер-министра Эстонии и партия "Единая Россия", и взятым возглавляемой вами правительственной коалицией политическим направлением, которое позволяет рассматривать Эстонскую Республику в качестве правопреемника СССР?

7. За несколько недель до того, как правительство неожиданно заявило, что Эстония сама будет возмещать нанесенный советской оккупаций ущерб, по сути, начав исполнять роль правопреемника СССР, вице-председатель партии премьер-министра Эстонии Михаил Кылварт встретился в Таллинне с представителями Владимира Путина. Известно ли членам правительственного кабинета, который в соответствии с Основным законом осуществляет внутреннюю и внешнюю политику Эстонии, фактическое содержание встречи Михаила Кылварта, являющегося представителем возглавляющей правительство Эстонии партии, с представителями Путина? Когда члены правительственного кабинета были введены в курс содержания этой встречи?

8. Политика, одной из составляющих которой является приуменьшение преступлений СССР и нанесенного Эстонии ущерба, получила название русофильство. В результате такой политики мы сознательно или непреднамеренно толкаем Эстонию в сферу влияния Кремля. Почему в качестве политики своего периода правления вы выбрали именно русофильство?

Комментарий руководителя бюро премьер-министра Танеля Кийка

"Реформисты не отдыхают даже в праздники. Даже в международный женский день они решили мобилизовать своих избирателей, вновь начав противопоставлять русских и эстонцев, чтобы расколоть общество. Или как по-другому объяснить очередные нападки реформистов?

Многие политологи, журналисты и избиратели верили в то, что смена лидера у реформистов повлечет за собой свежие идеи и обновленную политику партии, которая станет более европейской. Были надежды на то, что что Партия реформ сделает шаг вперед и политика ”тайной комнаты”, в которой принимаются все важные партийные решения, останется в прошлом. Но реальность оказалась другой: обещание Певкура прекратить раскалывать общество разбилось при смене внутрипартийной власти. Партия реформ не только не отказалась от своей кампании по противопоставлению людей по национальному признаку, но даже решила подсыпать еще пороха, для лучшего эффекта.

Я уже представляю предвыборные плакаты к парламентским выборам. Как размахивая сине-черно-белым триколором на фоне истребителей и под рев моторов, будут маршировать ”беличьи” войска и где-то там вдали будут виднеться ”пророссийские” силы, готовые продать Эстонию. „Бескорыстные и незаменимые” реформисты, наверняка, спасли бы Маарьямаа, если бы избиратели дали им такой мандат. Третьего марта выбор будет черно-белым. Ведь по утверждению самих реформистов, ”любой правильный эстонец” знает, кто его кандидат и какого его истинное предназначение.

Уважаемая Кая Каллас! Получается, что разделение общества по национальному признаку — это и есть обещанное вами возвращение к либеральным ценностям? Это и есть те политические уроки, которые вы получили в партии? Действительно ли вы считаете, что именно таких ярких и свежих идей не хватало Ханно Певкуру? И напоследок хочу спросить, такой ли подарок вы хотите сделать на юбилей Эстонской Республики? Есть ли это так, то это весьма прискорбно".