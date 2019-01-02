02.01.2019, 15:56

Снежная буря нарушила работу Таллиннского аэропорта: некоторые рейсы отменены, другие задерживаются

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Tormipildid Tallinnast 02.01.2019
Tallinna lennujaam 2. jaanuarilFoto: Andres Putting

Сегодняшняя снежная буря привела к отмене нескольких рейсов в Таллиннском аэропорту, также много задержек.

Пресс-секретарь аэропорта Маргот Хольтс сказала, что, например, утренний рейс в Стокгольм был отменен, потому что там тоже шторм и самолет вообще не стал вылетать из Швеции.

Также был отменен рейс AirBaltic из Риги, потому что рейс, который должен был прибыть, не приземляясь, повернул обратно в Ригу.

Хольтс сказала, что у аэропорта сегодня много проблем. Дует боковой ветер, который не нравится самолетам. Падающая температура воздуха делает взлетно-посадочную полосу скользкой, и густой снегопад ограничивает видимость.

Поэтому пилотам вместе с диспетчерами приходится находить подходящий момент, чтобы рейс мог приземлиться. Поэтому самолеты могут делать несколько дополнительных кругов над Эстонией, в то время как на земле пытаются расчистить взлетно-посадочную полосу.

Хольтс сказала, что сегодня всем следует считаться с задержкой рейсов. Поскольку прибывающие рейсы часто задерживаются, из-за этого начинают задерживаться и отправляющиеся рейсы.

Где фотографировали рождественскую кампанию Cellbes?
Ответь и выиграй подарочную карту на 100€!


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии