”Сначала был протест. Теперь — смирение”. Что таллиннцы думают о переносе Бронзового солдата 10 лет спустя

В ночь с 26 на 27 апреля 2007 года в Таллинне был осуществлен перенос Бронзового солдата с Тынисмяги на Военное кладбище, а в центре столицы произошли массовые беспорядки. Эти события окрестили Бронзовой ночью. Помнят ли сейчас русскоязычные таллиннцы о событиях 10-летней давности?

Один из горожан ответил Delfi, что тогда он был ”жестко против”, но сейчас изменил свое мнение. Другой опрошенный сказал, что перенос нужно было осуществлять, но делать его не впопыхах. Опрос Delfi полностью смотрите в нашем видеосюжете.